Başkentte yol yapım çalışmaları
Ankara'da asfalt yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kısmi kapatılacak, trafik akışı, kontrollü sağlanacak.
15.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:24
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Çankaya 'nın Çiğdem Mahallesi, 1071 Malazgirt Bulvarı - Mevlana Bulvarı (Konya yolu) bağlantısında, 14-16 Nisan'da, Elmadağ 'ın Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde de 15-17 Nisan'da 09.00-17.00 saatleri arasında asfalt yapım çalışması yapılacak.
Çalışma yapılan yollar kısmi kapatılarak, trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Elmadağ, Ankara, Güncel