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Başkentte yol yapım çalışmaları

Ankara'da asfalt yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kısmi kapatılacak, trafik akışı, kontrollü sağlanacak.

15.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:24
Başkentte yol yapım çalışmaları
Ankara 'da asfalt yapım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kısmi kapatılacak, trafik akışı, kontrollü sağlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre, Çankaya 'nın Çiğdem Mahallesi, 1071 Malazgirt Bulvarı - Mevlana Bulvarı (Konya yolu) bağlantısında, 14-16 Nisan'da, Elmadağ 'ın Kurtuluş Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde de 15-17 Nisan'da 09.00-17.00 saatleri arasında asfalt yapım çalışması yapılacak.
Çalışma yapılan yollar kısmi kapatılarak, trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Elmadağ, Ankara, Güncel
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