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Başkentte Zafer Bayramı hazırlıkları

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için kutlama hazırlıklarının tamamlandığı, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

27.08.2019 12:18 Başkentte Zafer Bayramı hazırlıkları
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için kutlama hazırlıklarının tamamlandığı, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü için Başkentte kutlama hazırlıkları tamamlandı.
Anıtkabir'de başlayacak kutlama programları için Büyükşehir Belediyesi, etkinlik alanlarını Türk bayraklarıyla donatacak.
Başkentin cadde ve sokaklarını Zafer Bayramı temalı afişler ve görsellerle süsleyecek Büyükşehir Belediyesi, tören güzergahında temizlik çalışmaları da yapacak.

Ayrıca, geçit töreni güzergahında görevliler için seyyar tuvalet ve çadır kurularak töreni izlemeye gelen vatandaşlara kumanya, su ve şapkadan oluşan ikramlar ile Türk bayrağı dağıtılacak.
EGO'dan ücretsiz ulaşım
Büyükşehir Belediyesi, kutlama programı kapsamında geçit töreni ve etkinliklere vatandaşların katılabilmesi için EGO otobüsleri, Ankaray, Metro ve Teleferik'te ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek.

Kortej güzergahı boyunca düzenin ve güvenliğin sağlanması için yollara bariyerler yerleştirilecek, gerekli görülen noktalarda Ankara İtfaiyesine ait araçlar da hazır bekletilecek.

Zafer Bayramı, Zafer Haftası, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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