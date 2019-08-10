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Başkentteki AOÇ arazisinde tank mermisi bulundu

Ankara'da, İstanbul yolu kenarındaki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde tank mermisi bulundu.

10.08.2019 13:04 Başkentteki AOÇ arazisinde tank mermisi bulundu
Ankara'da, İstanbul yolu kenarındaki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde tank mermisi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankapark Wonderland Eurasia'nın bitişiğinde, ANFA Koordinasyon Merkezi'nin bulunduğu İstanbul yolu kenarındaki AOÇ arazisinde peyzaj çalışması yapan işçiler, mühimmat olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 30 milimetre çapında, tank mermisi olduğu belirlenen mühimmatı incelemeye aldı.
Yıllar öncesinden kaldığı belirlenen pas tutmuş tank mermisi, imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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