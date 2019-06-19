19.06.2019 13:28
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Başkentteki atıl üst geçitler kaldırılıyor

Başkentteki atıl üst geçitler kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ekonomik ömrünü tamamlayan ve kullanılmayan üst geçitler kaldırılmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, ekonomik ömrünü tamamlayan ve kullanılmayan üst geçitler kaldırılmaya başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, birleşme yerleri paslanan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitler program dahilinde kaldırılıyor.
İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi.
Necatibey Caddesi'ndeki üst geçidin de önümüzdeki günlerde kaldırılmasının ardından yayaların ulaşımı trafik lambalı geçitlerle sağlanacak.
Kentin diğer noktalarındaki görüntü kirliliğine sebep olan, atıl durumda bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitlerin kaldırılmasına ilerleyen günlerde devam edilecek.
Kaynak: AA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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