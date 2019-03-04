Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışı Başlıyor

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün itibarıyla tanzim satış noktalarında pirinç satışına başlandığını duyurdu.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç de tezgahlara konacak.Kilosu 6 lira olan pirinç, 5 kiloluk paketler halinde 30 liradan satılacak. Pirinç satışı için Abdi İpekçi Parkı ve Kızılay'daki tanzim satış noktalarına öncelik verilecek.Öte yandan, tanzim noktalarında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 ton sebze, bakliyat ve meyve satıldı.