Başkentteki toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı yarı yarıya azaldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren otobüs, metro ve Ankaray seferlerindeki yolcu sayılarının yüzde 50 azaldığını ve 21 Mart'ta planlanan kayıp eşya satışının ertelendiğini bildirdi.
17.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren otobüs, metro ve Ankaray seferlerindeki yolcu sayılarının yüzde 50 azaldığını ve 21 Mart'ta planlanan kayıp eşya satışının ertelendiğini bildirdi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının 16-30 Mart arasında yurt genelinde eğitime ara vermesi nedeniyle geçen haftadan itibaren otobüs, metro ve Ankaray'daki yolcu sayısının yüzde 50 azaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yolcu sayısının azalmasına rağmen özellikle yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde, otobüs servis saatlerimiz günlük, rutin uygulamadaki sayıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, daha önce 21 Mart'ta yapılacağı duyurulan, 2018'de toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyaların satışının ertelendiği kaydedildi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının 16-30 Mart arasında yurt genelinde eğitime ara vermesi nedeniyle geçen haftadan itibaren otobüs, metro ve Ankaray'daki yolcu sayısının yüzde 50 azaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yolcu sayısının azalmasına rağmen özellikle yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde, otobüs servis saatlerimiz günlük, rutin uygulamadaki sayıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, daha önce 21 Mart'ta yapılacağı duyurulan, 2018'de toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyaların satışının ertelendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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