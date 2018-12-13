Başkentteki Tren Kazasına Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara- Konya
seferini yapan YHT'nin Yenimahalle
'deki Marşandiz
istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin
, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Başsavcı,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 09:11