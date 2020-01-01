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Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün naaşı toprağa verildi.

01.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:08
'nın ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün naaşı toprağa verildi.
Güngör için Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Güngör'ün cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Seyfi Güngör, arkadaşları Semih Aktaş ve Naci Cankurtaran ile yılbaşını kutlamak için bir arkadaşının apartman dairesinde bir araya gelmiş ancak sebebi henüz belli olmayan yangında arkadaşlarıyla hayatını kaybetmişti.
Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

Altındağ, Ortaköy, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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