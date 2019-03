Kaynak: AA

Ankara'da oturan 74 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine katılmak için 13'ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bisikletiyle Gelibolu Yarımadası'na geliyor.Bu sene de 4 gün pedal çevirerek bölgeye ulaşan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Çanakkale'ye gelip şehitlere borcunu manevi anlamda ödemeye çalıştığını söyledi.Bisikletinden inip Çanakkale topraklarına ayak basmasından itibaren çok değişik duygulara kapıldığını vurgulayan Yılmaz, "74 yaşındayım. Bir kenara çekilip, oturup dinlenmem gerekiyor ancak yapamıyorum. Her yıl 18 Mart gelsin diye adeta takvimin başında bekliyorum. Çanakkale benim için çok farklı anlamlar ifade ediyor. Ankara'dan yola çıktığımdan itibaren buraya kadar olan uzaklık birdenbire kısalıyor benim için." diye konuştu.Fahri Yılmaz, 13'ü kesintisiz olmak üzere 16 yıldır bu etkinliği tek başına yürüttüğünü, Ankara'dan yola çıkarken kendisine destek olanların da selamlarını getirdiğini anlattı."Cephedeki 17-18 yaşındaki Mehmetçikler gibiyim"Yılmaz, kendisine "yaşının ilerlediğini" söyleyip "artık bu yolculuklara ara vermesini ve yorulmamasını" tavsiye edenlere ise "Çanakkale yolunda 74 yaşında hissetmiyorum, sanki cephedeki 17-18 yaşındaki Mehmetçikler gibiyim." cevabını verdiğini belirtti.Bu yıl yolculuğuna 10 Mart'ta başladığını, günlük ortalama 150 kilometre katederek Çanakkale'ye ulaştığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:"Burası bizim manevi başkentimiz. Çanakkale, kurtuluş mücadelemizin başladığı yer. Her geldiğimde, şehitlerin huzuruna ayak bastığımda, buranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Vatanımız kolay kazanılmadı. Tüm insanlarımızın bunu iyi bilmesi gerekiyor. Ölene kadar buraya gelmek istiyorum. Çanakkale'ye hiç gelmemiş, şehitliği dolaşıp şühedaya dua etmemiş tüm vatandaşlarımızı da bu güzelliği görmeye davet ediyorum. Allah başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizden razı olsun. Allah'ım bu vatanımızı korusun."Yılmaz, törenler için şimdiye kadar yaklaşık 13 bin kilometre katettiğini sözlerine ekledi.