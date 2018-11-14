Basket Milli Takımı Bubyo'da

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:54

Burhaniye ilçesinde, 2019 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasına hazırlanan U16 Yıldız Kız Milli Takımı BUBYO Uygulama Otelinde kampa girdi. Kamp boyunca BUBYO'nun hizmetlerinden oldukça memnun kalan milliler Müdür Doç. Dr. Oğuzhan İlban'a teşekkür etti.Milli Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, Baş Antrenör Ali Doğan Korkmaz, Yardımcı Koç Funda Tahmaz ve İdareci Banu Özgür, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban'ı makamında ziyaret ederek plaket takdim etti. Menajer Ene, "Kamp boyunca burada konaklamaktan oldukça memnun kaldık. Eğitim ve uygulamanın iç içe olduğu bu tip kaliteli tesisleri tüm halkımızın tercih etmesi gerekiyor. Tüm hizmetler için size ve ekibinize canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. Konuklarına teşekkür eden Müdür İlban ise, "Bizler eğitim ve uygulamanın iç içe yürütülebilmesi ve Körfez bölgesinde hizmet kalitesinin artırılabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. BUBYO'nun gelişimi ile beraber yaygın etkisinin artması bizlerin en büyük mutluluğu. Daha öncede birçok grup ağırladık ama Milli Takımımızı otelimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Sizlere plaket ve nazik ziyaretinizden ötürü tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. Milli takımlarımızın tüm kamplarına gelecekte de ev sahipliği yapmaktan büyük keyif alacağız. Avrupa Şampiyonasında da takımıza başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR