Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde heyecan sürüyor

Türkiye
Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam.net İTÜ
Basket ile OGM Ormanspor, İstanbul
'da karşı karşıya gelecek. Büyükçekmece
'deki Gazanfer Bilge
Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 15.30'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride, OGM Ormanspor'un 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Başkent temsilcisi, yarın deplasmanda rakibini mağlup etmesi durumunda Bursaspor
Durmazlar'ın ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.
Müsabaka, Sigortam.net İTÜ Basket'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise seri 5. ve son maça taşınacak.
Kaynak: AA
Spor