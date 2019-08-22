Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Avrupa
16 Yaş Altı Kızlar Basketbol
Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye
, Yunanistan
'a 65-55 yenildi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Jane Sandanski Spor
Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 beraberlikle geçildi. Milliler, ikinci çeyrekte rakibinin ataklarını savunmakta zorlanınca devre arasına 36-29 geride girdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, birkaç defa öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve üçüncü çeyreği 47-44 geride kapattı. Başa baş devam eden müsabakanın son bölümünde farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, parkeden 65-55 yenik ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta Çekya, Polonya'yı 59-42 mağlup etti.
D Grubu'nda yarın Yunanistan-Çekya ve Polonya-Türkiye müsabakaları oynanacak. Ay-yıldızlıların maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.