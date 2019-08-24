Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol
Takımı, Avrupa
Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya
'ya 50-39 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.
Maçta ilk çeyreği 11-10 Polonya üstün geçerken, milli takım devre arasına 29-24 galip durumda girdi. Üçüncü çeyreği 39-30 önde tamamlayan Polonya, maçı da 50-39 kazanmayı başardı.
İlk maçında Yunanistan'a 65-55 kaybeden milliler, üçüncü ve son maçını yarın Çekya ile oynayacak.