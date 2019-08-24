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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 50-39 yenildi.

24.08.2019 00:00 Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 50-39 yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.
Maçta ilk çeyreği 11-10 Polonya üstün geçerken, milli takım devre arasına 29-24 galip durumda girdi. Üçüncü çeyreği 39-30 önde tamamlayan Polonya, maçı da 50-39 kazanmayı başardı.
İlk maçında Yunanistan'a 65-55 kaybeden milliler, üçüncü ve son maçını yarın Çekya ile oynayacak.

basketbol, Polonya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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