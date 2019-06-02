Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

SAMSUN (AA) - Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye
Şampiyonası'nın finalinde Galatasaray
, Emlak Konut'u 72-35 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun faaliyet programı kapsamında Samsun
'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Şampiyonada Atatürk
ve Mustafa Dağıstanlı
Spor Salonlarında 7 gün boyunca 16 takım mücadele etti.
Finalde rakibi Emlak Konut'u 72-35 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Emlak Konut'un ikinci bitirdiği şampiyonada, Fenerbahçe
üçüncü oldu.
Kaynak: AA
Spor