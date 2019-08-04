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Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 yenilen Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.

04.08.2019 23:18 Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 yenilen Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.
Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi.
Nea Ionia Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan milli takım, üçüncü periyotta yakaladığı 13 sayılık üstünlüğü koruyamadı. Ay-yıldızlılar, aradaki farkın kapanmasına engel olamasa da son çeyreğe 43-42 önde girdi.
Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Sayı üretmekte zorlanan ve basit hatalar yapan milli takım karşısında son bölümde kritik basketler bulan İspanya, müsabakayı 57-53 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, bu sonuçla 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 4. defa ikincilikle yetindi. İspanya ise organizasyondaki 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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