Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı.İlk gün maçlarında şu sonuçlar alındı: A Grubu: Teşvikiyespor-Bahçeşehir Koleji: 58-54Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 91-76B Grubu: Gaziantep Basketbol-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 70-67Beylikdüzü Basketbol İhtisas- Öbek Boğaziçi Okulları: 88-83C Grubu: Yeşimspor- Balıkesir Basket: 112-54TOFAŞ-Yeni Mamak Gençlik: 101-88D Grubu: Bornova Belediyesi- Selçuklu Basketbol: 76-71Galatasaray-Fenerbahçe: 69-64