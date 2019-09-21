Basketbol: 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Turnuvası

19. Uluslararası Bursa
Cevat Soydaş Basketbol
Turnuvası'nda Darüşşafaka
Tekfen, Gaziantep Basketbol
'u 75-73 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001'de hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın son gününde Gaziantep Basketbol ile Darüşşafaka Tekfen karşılaştı.
TOFAŞ Spor
Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 24-17 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, devreyi de 45-37 üstün bitirdi.
Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodu da 60-56 önde tamamladı.
Son çeyrekte baskısını artıran Darüşşafaka Tekfen, skorda öne geçti ve mücadeleyi 75-73 kazanarak turnuvada üçüncü oldu.