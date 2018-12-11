Basketbol 2. Lig Müsabakaları Şeyh Edebali Üniversitesinde Başladı

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi, Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.
Beş üniversitenin erkek basketbol
takımlarının mücadele ettiği müsabakaların açılış töreni, Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Spor Salonu'nda gerçekleşti. Törende konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, müsabakaların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na teşekkür etti. Sporun ruhunda mücadele etmenin olduğunu belirten Rektör Taş, bu mücadelenin dostluk ve kardeşlik anlayışıyla birleşmesi gerektiğini ifade etti. Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Rektör Taş, tüm üniversite takımlarına ve müsabakalarda görev yapacak hakemlere başarılar diledi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Spor Salonu'nda başlayan Basketbol 2. Lig müsabakalarına; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi
, Kırıkkale Üniversitesi
, Kırklareli
Üniversitesi ve Yalova
Üniversitesi'nin katılacağını ve turnuvanın 14 Aralık
'ta sona ereceği belirtildi. - BİLECİK
Bilecik,basketbol,Şeyh Edebali
11 Aralık 2018 Salı 13:20