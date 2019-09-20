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Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası'nda Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaştı.

20.09.2019 22:20Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası'nda Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde final ve üçüncülük maçları oynandı.
Turnuvanın finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Normal süresi 78-78 biten final mücadelesinin uzatma periyodunda Fenerbahçe Beko'yu 89-82 yenen Anadolu Efes, şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Darüşşafaka ile Pınar Karşıyaka karşılaştı. Rakibini 90-82 yenen Darüşşafaka, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Doğan Hakyemez, Anadolu Efes, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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