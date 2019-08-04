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Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında Romanya'yı 80-69 mağlup etti.

04.08.2019 19:50 Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında Romanya'yı 80-69 mağlup etti.
Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 40-26 üstün gitti. Milli takım, üçüncü çeyreğini 55-40 önde geçtiği karşılaşmadan 80-69 galip ayrılarak karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla C Grubu'nu 2 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, ikinci tura yükseldi.

Priştine, Türkiye, Romanya, Spor

Kaynak: AA

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