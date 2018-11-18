18 Kasım 2018, 11:25
»»

Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri

Basketbol: 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, Çekya, Rusya, Slovenya ve İspanya, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye, Çekya, Rusya, Slovenya ve İspanya, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Ev sahipleri Letonya ve Sırbistan'ın doğrudan katılacağı finaller için elemelerden bilet alan ilk takımlar belli oldu.

Deplasmanda Polonya'yı 68-49 yenen Türkiye, B Grubu'ndaki 5. maçını da kazanarak 27 Haziran-7 Temmuz 2019 tarihlerindeki turnuvaya katılmayı garantiledi.

Ay-yıldızlıların yanı sıra C Grubu'nda Rusya, E Grubu'nda Slovenya, F Grubu'nda İspanya ve G Grubu'nda Çekya da son karşılaşmalar öncesi finallere katılma hakkı elde etti.

Sekiz grup lideri ve en iyi 6 grup ikincisinin finallere gideceği elemeler, 21 Kasım Çarşamba günü yapılacak 6. maçlarla sona erecek. Rusya Federasyonu,Türkiye,basketbol,Avrupa
18 Kasım 2018 Pazar 11:25



YORUMLAR