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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

01.09.2019 18:20 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi.
Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
E Grubu
Türkiye-Japonya: 86-67
Çekya-ABD: 67-88

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD11-88672
2.Türkiye11-86672
3.Japonya1-167861
4.Çekya1-167881

F Grubu
Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102
Yunanistan-Karadağ: 85-60

TakımMaçGMASYSPuan
1.Yunanistan11-85602
2.Brezilya11-102942
3.Yeni Zelanda1-1941021
4.Karadağ1-160851

G Grubu
Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76
Fransa-Almanya: 78-74

TakımMaçGMASYSPuan
1.Dominik Cum.11-80762
2.Fransa11-78742
3.Ürdün1-176801
4.Almanya1-174781

H Grubu
Kanada-Avustralya: 92-108
Senegal-Litvanya: 47-101

TakımMaçGMASYSPuan
1.Litvanya11-101472
2.Avustralya11-108922
3.Kanada1-1921081
4.Senegal1-1471011

3. günün programı
Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)
11.00 Venezuela-Fildişi Sahili
15.00 Çin-Polonya
B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)
11.30 Nijerya-Arjantin
15.30 Güney Kore-Rusya
C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)
11.30 Tunus-İran
15.30 Porto Riko-İspanya
D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)
10.30 İtalya-Angola
14.30 Sırbistan-Filipinler

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Spor

Kaynak: AA

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