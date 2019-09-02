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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

02.09.2019 20:14 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
A Grubu
Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71
Çin-Polonya: 76-79

TakımMaçGMASYSPuan
1.Polonya22-1591454
2.Çin2111461343
3.Venezuela2111561513
4.Fildişi Sahili2-21261572

B Grubu
Nijerya-Arjantin: 81-94
Kore-Rusya: 73-87

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin22-1891504
2.Rusya22-1691504
3.Nijerya2-21581762
4.Kore2-21421822

C Grubu
Tunus-İran: 79-67
Porto Riko-İspanya: 63-73

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya22-1741254
2.Porto Riko2111461543
3.Tunus2111411683
4.İran2-21481622

D Grubu
İtalya-Angola: 92-61
Sırbistan-Filipinler: 126-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan22-2311264
2.İtalya22-2001234
3.Angola2-21201972
4.Filipinler2-21292342

E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın
Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.
Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:
E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi)
11.30'da Japonya-Çekya
15.30 ABD-Türkiye
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Karadağ-Yeni Zelanda
15.00 Brezilya-Yunanistan
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Ürdün-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Avustralya-Senegal
14.30 Litvanya-Kanada

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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