Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
A Grubu
Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71
Çin-Polonya: 76-79
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Polonya
|2
|2
|-
|159
|145
|4
|2.
|Çin
|2
|1
|1
|146
|134
|3
|3.
|Venezuela
|2
|1
|1
|156
|151
|3
|4.
|Fildişi Sahili
|2
|-
|2
|126
|157
|2
B Grubu
Nijerya-Arjantin: 81-94
Kore-Rusya: 73-87
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Arjantin
|2
|2
|-
|189
|150
|4
|2.
|Rusya
|2
|2
|-
|169
|150
|4
|3.
|Nijerya
|2
|-
|2
|158
|176
|2
|4.
|Kore
|2
|-
|2
|142
|182
|2
C Grubu
Tunus-İran: 79-67
Porto Riko-İspanya: 63-73
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|İspanya
|2
|2
|-
|174
|125
|4
|2.
|Porto Riko
|2
|1
|1
|146
|154
|3
|3.
|Tunus
|2
|1
|1
|141
|168
|3
|4.
|İran
|2
|-
|2
|148
|162
|2
D Grubu
İtalya-Angola: 92-61
Sırbistan-Filipinler: 126-67
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Sırbistan
|2
|2
|-
|231
|126
|4
|2.
|İtalya
|2
|2
|-
|200
|123
|4
|3.
|Angola
|2
|-
|2
|120
|197
|2
|4.
|Filipinler
|2
|-
|2
|129
|234
|2
E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın
Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.
Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:
E Grubu: (Şanghay Oriental Spor
Merkezi)
11.30'da Japonya-Çekya
15.30 ABD-Türkiye
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Karadağ-Yeni Zelanda
15.00 Brezilya-Yunanistan
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Ürdün-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol
Merkezi)
10.30 Avustralya-Senegal
14.30 Litvanya-Kanada