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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: GuangzhouHakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh...

04.09.2019 17:44 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Guangzhou
Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)
İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8
İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13
1. Periyot: 18-21
Devre: 33-31
3. Periyot: 52-53
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran'ı 73-65 yendi.
Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı.
Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Kamerun, İspanya, Kanada, Spor

Kaynak: AA

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