Haberler» Spor» Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Wuhan Spor MerkeziHakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Takaki Kato (Japonya)Rusya: Fridzon, Ivlev 3, Kulagin, Kurbanov 13, Vorontsevich 9, Sopin 9, Karasev, Baburin 3, Motovilov, Antonov 6, Zubkov 18, ValievArjantin: Campazzo 21, Brussino, Delia 13, Garino...

04.09.2019 18:06 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Wuhan Spor Merkezi
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Takaki Kato (Japonya)
Rusya: Fridzon, Ivlev 3, Kulagin, Kurbanov 13, Vorontsevich 9, Sopin 9, Karasev, Baburin 3, Motovilov, Antonov 6, Zubkov 18, Valiev
Arjantin: Campazzo 21, Brussino, Delia 13, Garino 8, Scola 13, Vildoza 3, Laprovittola 4, Fjellerup 2, Deck 5
1. Periyot: 17-12
Devre: 33-43
3. Periyot: 40-61
5 faulle çıkan: 34.22 Baburin (Rusya)
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu son mücadelesinde Arjantin, Rusya'yı 69-61 yendi.
Arjantin 3 maçını da kazanarak lider 2. tura yükselirken, üst grupta mücadele edecek Rusya 2 galibiyette kaldı.

Slovakya, Brezilya, Japonya, Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:54   Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu
00:39   Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da