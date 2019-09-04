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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı.

04.09.2019 18:28 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı.
Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.
Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.
Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
A Grubu
Fildişi Sahili-Polonya: 63-80
Venezuela-Çin: 72-59

TakımMaçGMASYSPuan
1.Polonya33-2392086
2.Venezuela3212282015
3.Çin3122052064
4.Fildişi Sahili3-31892373

B Grubu
Güney Kore-Nijerya: 66-108
Rusya-Arjantin: 61-69

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin33-2582116
2.Rusya3212302195
3.Nijerya3122662424
4.Kore3-32082903

C Grubu
Porto Riko-Tunus: 67-64
İspanya-İran: 73-65

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya33-2471906
2.Porto Riko3212132185
3.Tunus3122052354
4.İran3-32132353

D Grubu
Angola-Filipinler: 84-81
İtalya-Sırbistan: 77-92

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan33-3232036
2.İtalya3212772155
3.Angola3122042784
4.Filipinler3-32103183

1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak
Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Maçların TSİ programı şöyle:
E Grubu (Şanghay Oriental Spor Merkezi)
11.30 Türkiye-Çekya
15.30 ABD-Japonya
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Brezilya-Karadağ
15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Ürdün
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Kanada-Senegal
14.30 Litvanya-Avustralya

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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