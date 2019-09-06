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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.

06.09.2019 18:26 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.
I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.
I Grubu'nda Rusya ve Venezuela, J Grubu'nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.
Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
I Grubu
Polonya-Rusya: 79-74
Arjantin-Venezuela: 87-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin 440345 278 8
2.Polonya 4403182828
3.Rusya 4223042986
4.Venezuela 4222952976

J Grubu
Sırbistan-Porto Riko: 90-47
İspanya-İtalya: 67-60

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan 4404132508
2.İspanya 4403142508
3.İtalya 4223372826
4.Porto Riko 4222603086

Yarının programı
Yarınki ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

K Grubu

11.30 Brezilya-Çekya
15.30 ABD-Yunanistan
L Grubu

11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti
15.00 Fransa-Litvanya

Sırbistan Karadağ, Arjantin, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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