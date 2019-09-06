Haberler» Spor» Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

06.09.2019 18:28 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.
Turnuvanın 7. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
M Grubu
Nijerya-Fildişi Sahili: 83-66
Çin-Güney Kore: 77-73

TakımMaçGMASYSPuan
1.Nijerya 422349 308 6
2.Çin 4222822796
3.Fildişi Sahili 4042553204
4.Güney Kore 4042813674

N Grubu
Angola-İran: 62-71
Tunus-Filipinler: 86-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Tunus 4222913026
2.İran 4132842975
3.Angola4132663495
4.Filipinler 4042774044

- Yarının programı
Yarınki klasman maçları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:
O Grubu
10.30 Yeni Zelanda-Japonya
14.30 Türkiye-Karadağ
P Grubu
11.00 Kanada-Ürdün
15.00 Almanya-Senegal

Çin Halk Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:30   Milli Takıma Bursa'nın aynı ilçesinden 3 sporcu
19:30   Trabzon Valisi Ustaoğlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti
19:28   667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
19:27   Andorra son idmanını yaptı
19:04   Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan Şampiyonu oldu
19:04   Milli Takıma Bursa'nın aynı ilçesinden 3 sporcu
18:56   Türkiye-Andorra maçına doğru