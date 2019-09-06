Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.
Turnuvanın 7. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
M Grubu
Nijerya-Fildişi Sahili: 83-66
Çin-Güney Kore: 77-73
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Nijerya
|4
|2
|2
|349
|308
|6
|2.
|Çin
|4
|2
|2
|282
|279
|6
|3.
|Fildişi Sahili
|4
|0
|4
|255
|320
|4
|4.
|Güney Kore
|4
|0
|4
|281
|367
|4
N Grubu
Angola-İran: 62-71
Tunus-Filipinler: 86-67
- Yarının programı
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Tunus
|4
|2
|2
|291
|302
|6
|2.
|İran
|4
|1
|3
|284
|297
|5
|3.
|Angola
|4
|1
|3
|266
|349
|5
|4.
|Filipinler
|4
|0
|4
|277
|404
|4
Yarınki klasman maçları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:
O Grubu
10.30 Yeni Zelanda-Japonya
14.30 Türkiye-Karadağ
P Grubu
11.00 Kanada-Ürdün
15.00 Almanya-Senegal