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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.

07.09.2019 19:56 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.
K Grubu'nda Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup ederken, ABD, Yunanistan'ı 69-53 yendi.
L Grubu'nda ise Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 ile geçerken, Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.
Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
K Grubu:
Brezilya-Çekya: 71-93
ABD-Yunanistan: 69-53

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD4403402578
2.Çeyka431348 311 7
3.Brezilya4313363387
4.Yunanistan 422319 305 6

L Grubu:
Avustralya-Dominik Cumhuriyeti: 82-76
Fransa-Litvanya: 78-75

TakımMaçGMASYSPuan
1.Fransa4403492698
2. Avustralya 440358 318 8
3.Litvanya 4223502816
4.Dominik Cumhuriyeti 422282 316 6

- Yarının programı
Yarınki ikinci tur karşılaşmalarının programı şöyle:
I Grubu:
11.00 Venezuela-Rusya
15.00 Polonya-Arjantin
J Grubu:
11.30 Porto Riko-İtalya
15.30 İspanya-Sırbistan

Amerika Birleşik Devletleri, Dominik Cumhuriyeti, Avustralya, Spor

Kaynak: AA

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