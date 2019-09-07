Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Yeni Zelanda 4 2 2 395 325 6 2. Türkiye 4 2 2 333 369 6 3. Karadağ 4 0 4 290 341 4 4. Japonya 4 0 4 269 384 4



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Almanya 4 2 2 327 288 6 2. Kanada 4 2 2 369 331 6 3. Senegal 4 0 4 253 353 4 4. Ürdün 4 0 4 273 405

4



Yarının programı

M Grubu:

11.00 Fildişi Sahili-Güney Kore

15.00 Çin-Nijerya

N Grubu:

11.00 Tunus-Angola

15.00 İran-Filipinler



Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.Turnuvanın 8. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:O Grubu:Yeni Zelanda-Japonya: 111-81Türkiye-Karadağ: 79-74P Grubu:Kanada-Ürdün: 126-71Almanya-Senegal: 89-78