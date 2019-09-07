Haberler» Spor» Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

07.09.2019 20:04 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.
Turnuvanın 8. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
O Grubu:
Yeni Zelanda-Japonya: 111-81
Türkiye-Karadağ: 79-74

TakımMaçGMASYSPuan
1.Yeni Zelanda 422395325 6
2.Türkiye422333 369 6
3.Karadağ 404290 341 4
4.Japonya 404269384 4

P Grubu:
Kanada-Ürdün: 126-71
Almanya-Senegal: 89-78

TakımMaçGMASYSPuan
1.Almanya 4223272886
2.Kanada 422369 331 6
3.Senegal4042533534
4.Ürdün 404273 405
4

Yarının programı
M Grubu:
11.00 Fildişi Sahili-Güney Kore
15.00 Çin-Nijerya
N Grubu:
11.00 Tunus-Angola
15.00 İran-Filipinler

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:02   Atlı Okçular Tokat'ta nefesleri kesti
20:54   Martino Minuto'dan bir altın daha
20:54   Hazırlık maçında golsuz beraberlik
20:47   Emre Belözoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması
20:47   Granfondo istanbulpark start aldı
20:46   TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
20:40   Türkiye-Andorra mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!