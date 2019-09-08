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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: FoshanHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Nan Ye (Çin)Venezuela: Guillent 7, Jose Vargas 2, Ruiz, Lewis 6, Colmenares 6, Bethelmy 5, Carrera 19, Gregory Vargas 2, Zamora 13, ChourioRusya: Baburin 4, Kulagin 5, Ivlev 7, Kurbanov 12, Vorontsevich 17, Antanov,...

08.09.2019 13:28 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Foshan
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya), Nan Ye (Çin)
Venezuela: Guillent 7, Jose Vargas 2, Ruiz, Lewis 6, Colmenares 6, Bethelmy 5, Carrera 19, Gregory Vargas 2, Zamora 13, Chourio
Rusya: Baburin 4, Kulagin 5, Ivlev 7, Kurbanov 12, Vorontsevich 17, Antanov, Fridzon, Karasev, Motovilov 12, Sopin, Valiev 8, Zubkov 4
1. Periyot: 10-13
Devre: 27-27
3. Periyot: 42-48
Beş faulle oyundan çıkan: 39.23 Colmenares (Venezuela)
Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci tur I Grubu'nda daha önce çeyrek finale yükselme şansı kalmayan iki ekibin maçında Rusya, Venezuela'yı 69-60 yendi.
Rusya, şampiyonayı 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Venezuela ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle şampiyonayı bitirdi.

Venezuela, Japonya, Fransa, Kato, Spor

Kaynak: AA

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