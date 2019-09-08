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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Wuhan Spor MerkeziHakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Steven Anderson (ABD), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)İspanya: Claver 14, Marc Gasol 11, Hernangomez Geuer 7, Llull 9, Ribas 5, Fernandez 7, Juancho Hernangomez 3, Oriola 6, Rubio 19Sırbistan: Bjelica 3, Bogdanovic 26, Jokic 6,...

08.09.2019 17:56 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Wuhan Spor Merkezi
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Steven Anderson (ABD), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)
İspanya: Claver 14, Marc Gasol 11, Hernangomez Geuer 7, Llull 9, Ribas 5, Fernandez 7, Juancho Hernangomez 3, Oriola 6, Rubio 19
Sırbistan: Bjelica 3, Bogdanovic 26, Jokic 6, Jovic 4, Milutinov 7, Bircevic 3, Lucic 8, Guduric, Marjanovic, Micic 5, Raduljica 7, Simonovic
1. Periyot: 13-20
Devre: 45-37
3. Periyot: 67-56
Beş faulle çıkan: 37.19 Jovic (Sırbistan)
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu maçında İspanya, Sırbistan'ı 81-69 yendi.
Bu maça kadar 4'te 4 yapan iki takım da çeyrek finale çıkmayı daha önce garantilemişti. Namağlup yoluna devam eden İspanya, çeyrek finalde Polonya, ilk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise Arjantin ile eşleşti.

Brezilya, İspanya, Meksika, Wuhan, Spor

Kaynak: AA

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