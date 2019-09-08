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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.

08.09.2019 18:26 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.
Nijerya, M Grubu'nda Çin'i 86-73 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Afrika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
N Grubu'nda ise İran, Filipinler'i 95-75 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı ve Asya kıtasından Tokyo 2020'ye katılacak takım oldu.
Turnuvanın 9. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
M Grubu:
Fildişi Sahili-Güney Kore: 71-80
Çin-Nijerya: 73-86

TakımMaçGMASYSPuan
1Nijerya 532435381 8
2Çin523355 365 7
3Güney Kore 514361 4386
4Fildişi Sahili 505326400 5

N Grubu:
Tunus-Angola: 86-84
İran-Filipinler: 95-75

TakımMaçGMASYSPuan
1Tunus 5323773868
2İran 523379 372 7
3Angola5143504356
4Filipinler505352 499
5

Yarının programı
O Grubu:
10.30 Japonya-Karadağ
14.30 Türkiye-Yeni Zelanda
P Grubu:
11.00 Ürdün-Senegal
15.00 Almanya-Kanada

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, İran, Spor

Kaynak: AA

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