Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.
Nijerya, M Grubu'nda Çin'i 86-73 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Afrika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
N Grubu'nda ise İran
, Filipinler
'i 95-75 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı ve Asya kıtasından Tokyo 2020'ye katılacak takım oldu.
Turnuvanın 9. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
M Grubu:
Fildişi Sahili-Güney Kore: 71-80
Çin-Nijerya: 73-86
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1
|Nijerya
|5
|3
|2
|435
|381
|8
|2
|Çin
|5
|2
|3
|355
|365
|7
|3
|Güney Kore
|5
|1
|4
|361
|438
|6
|4
|Fildişi Sahili
|5
|0
|5
|326
|400
|5
N Grubu:
Tunus-Angola: 86-84
İran-Filipinler: 95-75
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1
|Tunus
|5
|3
|2
|377
|386
|8
|2
|İran
|5
|2
|3
|379
|372
|7
|3
|Angola
|5
|1
|4
|350
|435
|6
|4
|Filipinler
|5
|0
|5
|352
|499
|5
Yarının programı
O Grubu:
10.30 Japonya-Karadağ
14.30 Türkiye-Yeni Zelanda
P Grubu:
11.00 Ürdün-Senegal
15.00 Almanya-Kanada