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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

08.09.2019 19:04 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu.
J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı.
Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu.
Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
I Grubu:
Venezuela-Rusya: 60-69
Polonya-Arjantin: 65-91

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin55043634310
2.Polonya541383 373 9
3.Rusya5323733588
4.Venezuela 523355366 7

J Grubu:
Porto Riko-İtalya: 89-94
İspanya-Sırbistan: 81-69

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya55039531910
2.Sırbistan541482 331 9
3.İtalya5324313718
4.Porto Riko523349 402 7

- Yarının programı
K Grubu:
11.30 Çekya-Yunanistan
15.30 ABD-Brezilya
L Grubu:
11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya
15.00 Fransa-Avustralya

Arjantin, İspanya, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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