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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçlarında Karadağ, Japonya'yı 80-65, Ürdün ise Senegal'i 79-77 yendi.

09.09.2019 13:04 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçlarında Karadağ, Japonya'yı 80-65, Ürdün ise Senegal'i 79-77 yendi.
O Grubu'nda Çin'in Dongguan kentinde Japonya-Karadağ maçı oynandı. Karadağ, ilk yarısını 40-33 önde kapattığı karşılaşmayı 80-65 kazandı.
Karadağ, turnuvaya ilk galibiyetini alarak veda ederken Japonya ise beşinci ve son maçını da kaybetti.
P Grubu'nda Şangay'da oynanan maçta ise Senegal, ilk yarısını 36-35 önde kapattığı karşılaşmada Ürdün'e 79-77 mağlup oldu.
Ürdün şampiyonaya ilk galibiyetini alarak veda etti, Senegal ise 5. ve son maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Senegal, Japonya, Karadağ, Spor

Kaynak: AA

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