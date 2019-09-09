Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turu, K ve L gruplarında oynanan maçlarla sona erdi.
K Grubu'nda Yunanistan
, Çekya'yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya'yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu'nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı.
L Grubu'nda ise Avustralya
, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.
Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
K Grubu:
Çekya-Yunanistan: 77-84
ABD-Brezilya: 89-73
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|ABD
|5
|5
|0
|437
|330
|10
|2.
|Çekya
|5
|3
|2
|417
|395
|8
|3.
|Yunanistan
|5
|3
|2
|403
|382
|8
|4.
|Brezilya
|5
|3
|2
|409
|427
|8
L Grubu:
Dominik Cumhuriyet-Litvanya: 55-74
Fransa-Avustralya: 98-100
- Yarının programı
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Avustralya
|5
|5
|0
|458
|416
|10
|2.
|Fransa
|5
|4
|1
|447
|369
|9
|3.
|Litvanya
|5
|3
|2
|424
|336
|8
|4.
|Dominik Cumhuriyeti
|5
|2
|3
|337
|390
|7
Turnuvanın çeyrek finalinde yarın oynanacak iki karşılaşma şöyle:
14.00 Arjantin-Sırbistan
16.00 İspanya-Polonya