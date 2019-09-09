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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi.

09.09.2019 18:34 Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi.
Türkiye, O Grubu'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamladı. Milliler, bu sıralamayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için eleme oynama hakkı kazandı.
Klasman maçlarında günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
O Grubu:
Japonya-Karadağ: 65-80
Türkiye-Yeni Zelanda: 101-102

TakımMaçGMASYSPuan
1Yeni Zelanda532497470 8
2Türkiye523434 427 7
3Karadağ514370 4066
4Japonya5053344645

P Grubu:
Ürdün-Senegal: 79-77
Almanya-Kanada: 82-76

TakımMaçGMASYSPuan
1Almanya 5324093648
2Kanada523445 413 7
3Ürdün5143524826
4Senegal505330 432
5

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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