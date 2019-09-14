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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Beijing Wukesong Spor MerkeziHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky...

14.09.2019 13:00Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Salon: Beijing Wukesong Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu ( Tayvan ), Takaki Kato ( Japonya )
ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4
Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky 7, Balcerowski 2, Koszarek, Kulig 9, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak 2
1. Periyot: 28-14
Devre: 47-30
3. Periyot: 63-55
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Polonya'yı 87-74 mağlup eden ABD, organizasyonu 7. tamamladı.

Japonya, Tayvan, Pekin, Kato, Spor

Kaynak: AA

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