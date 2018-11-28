28 Kasım 2018, 11:38
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Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Basketbolda FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 30 Kasım Cuma günü 12 karşılaşma oynanacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede İspanya'yı ağırlayacak.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde 2. tur 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Türkiye-İspanya

20.00 Ukrayna-Slovenya

20.00 Hırvatistan-Macaristan

20.30 Letonya-Karadağ

22.00 Hollanda-Polonya

22.15 İtalya-Litvanya

30 Kasım Cuma:

15.00 İsrail-Sırbistan

20.00 Çekya-Fransa

20.00 Finlandiya-Rusya

20.00 Bulgaristan- Bosna Hersek

20.00 Yunanistan-Almanya

20.00 Estonya-Gürcistan İspanya,basketbol,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:38



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