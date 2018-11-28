Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. turuna 3. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye
'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 30 Kasım Cuma günü 12 karşılaşma oynanacak.
I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı
, Ankara
Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede İspanya
'yı ağırlayacak.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin
'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde 2. tur 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Türkiye-İspanya
20.00 Ukrayna-Slovenya
20.00 Hırvatistan-Macaristan
20.30 Letonya-Karadağ
22.00 Hollanda-Polonya
22.15 İtalya-Litvanya
30 Kasım Cuma:
15.00 İsrail-Sırbistan
20.00 Çekya-Fransa
20.00 Finlandiya-Rusya
20.00 Bulgaristan- Bosna
Hersek
20.00 Yunanistan-Almanya
20.00 Estonya-Gürcistan
İspanya,basketbol,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:38