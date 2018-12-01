01 Aralık 2018, 10:54
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Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 3 Aralık Pazartesi günü 12 karşılaşma oynanacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde 2. tur 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.00 Macaristan-Hollanda

19.00 Slovenya-Letonya

20.00 İspanya-Ukrayna

20.30 Litvanya-Hırvatistan

21.00 Karadağ-Türkiye

22.15 Polonya-İtalya

3 Aralık Pazartesi:

18.00 Gürcistan-İsrail

19.30 Rusya-Çekya

21.00 Bosna Hersek-Finlandiya

21.00 Fransa-Bulgaristan

22.00 Almanya-Estonya

22.15 Sırbistan-Yunanistan Türkiye,basketbol,Avrupa
01 Aralık 2018 Cumartesi 10:54



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