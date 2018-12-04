Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. tur 4. hafta maçları tamamlandı.
Günün öne çıkan L Grubu mücadelesinde Sırbistan
, Yunanistan
'ı 84-61 yendi. İlk turdaki sonuçlar da hesaba katıldığında 6. galibiyetine ulaşan Sırbistan, Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürürken Yunanistan elemelerdeki ilk yenilgisini yaşadı.
Elemelerde bitime 2 hafta kala Türkiye
, İspanya
, Litvanya
, Fransa
, Çekya, Yunanistan ve Almanya
, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar oldu.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur 5. hafta maçları, 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Gürcistan- İsrail
: 71-69
Rusya-Çekya: 81-61 Bosna
Hersek- Finlandiya
: 77-81
Fransa- Bulgaristan
: 77-53
Almanya- Estonya
: 87-70
Sırbistan-Yunanistan: 84-61
Sırbistan Karadağ,basketbol,Avrupa
04 Aralık 2018 Salı 00:55