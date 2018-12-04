04 Aralık 2018, 00:55
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Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 4. hafta maçları tamamlandı.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 4. hafta maçları tamamlandı.

Günün öne çıkan L Grubu mücadelesinde Sırbistan, Yunanistan'ı 84-61 yendi. İlk turdaki sonuçlar da hesaba katıldığında 6. galibiyetine ulaşan Sırbistan, Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürürken Yunanistan elemelerdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Elemelerde bitime 2 hafta kala Türkiye, İspanya, Litvanya, Fransa, Çekya, Yunanistan ve Almanya, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar oldu.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur 5. hafta maçları, 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Gürcistan- İsrail: 71-69

Rusya-Çekya: 81-61

Bosna Hersek- Finlandiya: 77-81

Fransa- Bulgaristan: 77-53

Almanya- Estonya: 87-70

Sırbistan-Yunanistan: 84-61 Sırbistan Karadağ,basketbol,Avrupa
04 Aralık 2018 Salı 00:55



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