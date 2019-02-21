21 Şubat 2019, 23:37
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Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna, 5. hafta maçlarıyla devam edildi.

Gelecek yıl Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, K ve L gruplarında oynanan 6 maçla başladı.

Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Türkiye ise yarın saat 19.00'da Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bulgaristan- Rusya: 60-104

Finlandiya- Fransa: 76-69

Çekya- Bosna Hersek: 69-64

Estonya- Sırbistan: 71-70

İsrail- Almanya: 81-77

Yunanistan- Gürcistan: 81-69 Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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