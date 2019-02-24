Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı. Çin
'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı. Finlandiya
'yı 91-76 yenen Rusya
, K Grubu ikincisi, İsrail
'i 97-76 mağlup eden Sırbistan
ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
K Grubu'nda Fransa
, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan
, Almanya
ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.
Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
Rusya-Finlandiya: 91-76
Sırbistan-İsrail: 97-76
Gürcistan- Estonya
: 77-84
Fransa-Çekya: 82-66 Bosna
Hersek- Bulgaristan
: 87-67
Almanya-Yunanistan: 63-69
Sırbistan Karadağ, Rusya Federasyonu, Avrupa, Spor
Kaynak: AA