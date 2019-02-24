24 Şubat 2019, 22:20
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Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.

Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.

Finlandiya'yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, İsrail'i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.

Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

Rusya-Finlandiya: 91-76

Sırbistan-İsrail: 97-76

Gürcistan- Estonya: 77-84

Fransa-Çekya: 82-66

Bosna Hersek- Bulgaristan: 87-67

Almanya-Yunanistan: 63-69 Sırbistan Karadağ, Rusya Federasyonu, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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