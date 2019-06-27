27.06.2019 23:34
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Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye , Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya 'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya 'yı 88-84 mağlup etti.

A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde oynanan tüm maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:
Büyük Britanya : 74 - Letonya: 60
Ukrayna : 77 - İspanya : 95
B Grubu:
İsveç : 67 - Karadağ : 51

Fransa : 74 - Çekya: 61
C Grubu:
Macaristan: 88 - Slovenya: 84
Türkiye: 54 - İtalya: 57
D Grubu:
Rusya: 54 - Belçika : 67
Belarus : 53 - Sırbistan: 55
Kaynak: AA
Türkiye , Letonya , Sırbistan Karadağ , Avrupa , Spor

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