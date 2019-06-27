Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya
ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı.
C Grubu'nda mücadele eden Türkiye
, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya
'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya
'yı 88-84 mağlup etti.
A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde oynanan tüm maçların sonuçları şöyle:
A Grubu: Büyük Britanya
: 74 - Letonya: 60 Ukrayna
: 77 - İspanya
: 95
B Grubu: İsveç
: 67 - Karadağ
: 51 Fransa
: 74 - Çekya: 61
C Grubu:
Macaristan: 88 - Slovenya: 84
Türkiye: 54 - İtalya: 57
D Grubu:
Rusya: 54 - Belçika
: 67 Belarus
: 53 - Sırbistan: 55