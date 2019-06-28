28.06.2019 23:37
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Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda mücadele eden Türkiye , Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı Slovenya 'ya 62-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini alırken, gruptaki diğer maçta Macaristan 'ın İtalya 'yı mağlup etmesi sonucu ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı.
A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Letonya: 82 - Ukrayna : 74
İspanya : 67 - Büyük Britanya : 59
B Grubu:
Çekya: 71 - İsveç : 64
Karadağ : 53 - Fransa : 88
C Grubu:
Slovenya: 62 - Türkiye: 55
İtalya: 51 - Macaristan: 59
D Grubu:
Belçika : 61 - Belarus : 69
Sırbistan: 77 - Rusya: 63
Kaynak: AA
Türkiye , Letonya , Sırbistan Karadağ , Avrupa , Spor

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