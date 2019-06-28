Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Letonya
ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda mücadele eden Türkiye
, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı Slovenya
'ya 62-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini alırken, gruptaki diğer maçta Macaristan
'ın İtalya
'yı mağlup etmesi sonucu ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı.
A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Letonya: 82 - Ukrayna
: 74 İspanya
: 67 - Büyük Britanya
: 59
B Grubu:
Çekya: 71 - İsveç
: 64 Karadağ
: 53 - Fransa
: 88
C Grubu:
Slovenya: 62 - Türkiye: 55
İtalya: 51 - Macaristan: 59
D Grubu: Belçika
: 61 - Belarus
: 69
Sırbistan: 77 - Rusya: 63