17 Kasım 2018, 22:48
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Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Artego Arena Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Vilius Maciulaitis (Litvanya), Gatis Salins (Letonya) Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, MarciniakTürkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5,...

Salon: Artego Arena


Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Vilius Maciulaitis (Litvanya), Gatis Salins (Letonya)


Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, Marciniak

Türkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 7, Hollingsworth 10, Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Cansu Köksal 3, İlayda Güner, Melis Gülcan 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 3

1. Periyot: 13-14

Devre: 22-29

3. Periyot: 32-55

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya'yı 68-49 yendi.

Bu sonuçla milliler, grubunda 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, Polonya ise dördüncü mağlubiyetini aldı.

Milliler, grubun son maçında Belarus'u 21 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de konuk edecek. Letonya,Litvanya,Polonya
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:48



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