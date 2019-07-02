Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Şampiyonası'nda Belçika
ile Rusya
, çeyrek finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan iki eleme maçı sonunda son çeyrek finalistler de belli oldu.
Slovenya'yı 72-67 yenen Belçika ile İtalya'yı 63-54 mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı.
Şampiyonanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Macaristan-Büyük Britanya
İspanya-Rusya
Fransa-Belçika
Sırbistan-İsveç
Çeyrek final müsabakalarının tamamı, 4 Temmuz Perşembe günü oynanacak.