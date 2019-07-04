04.07.2019 23:27
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Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Macaristan: 59 - Büyük Britanya: 62
İspanya: 78 - Rusya: 54
Fransa: 84 - Belçika: 80
Sırbistan: 87 - İsveç: 49
Şampiyonanın yarı finalinde Büyük Britanya ile Fransa, İspanya ile ev sahibi Sırbistan eşleşti.
Yarı final karşılaşmaları, 6 Temmuz Cumartesi günü Belgrad Arena'da oynanacak.
Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Büyük Britanya, İspanya, Fransa, Spor

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