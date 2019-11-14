Haberler » Spor » Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Ranko ZeravicaHakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Alexey Davydov (Rusya), Kristaps Konstantinovs (Letonya) Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, SkoricTürkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez...

14.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:12 Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Salon: Ranko Zeravica
Hakemler: Andris Aunkrogers ( Letonya ), Alexey Davydov ( Rusya ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Sırbistan: Brooks 4, Crvendakic 14, Dabovic 16, Nevana Jovanovic, Milic 17, Bojovic 1, Butulija 3, Cado, Tina Jovanovic 4, Skoric
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Ayşegül Günay Aladağ, Quanitra Hollingsworth 17, Cansu Köksal 8, Tilbe Şenyürek 5, Merve Aydın 2, Gizem Yavuz 6, Pelin Derya Bilgiç 6, Melis Gülcan, Kübra Erat
1. Periyot: 13-15
Devre: 27-25
3. Periyot: 44-39
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan'a 59-56 mağlup oldu.

Sırbistan Karadağ, Milan Jovanovi , Letonya, Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:24   Türkiye, EURO 2020'de
22:23   Türkiye - İzlanda (EK FOTOĞRAFLAR)
22:21   Mustafa Kaplan 'siftah' yaptı
22:21   Potanın Perileri tatsız başladı
22:21   Çin'de Lippi dönemi sona erdi
22:19   Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
21:35   Şenol Güneş sarı kart gördü
21:10   İşte Türkiye-İzlanda maçından kareler
15:11   Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
16:06   Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27   A Milli Takımımız EURO 2020'de!
22:19   Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
17:55   2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54   2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:30:08