Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Janusz Calik (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Türkiye: Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 11, Hollingsworth 14, Gizem Yavuz 7, Merve Aydın 1, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Köksal 5, Meltem Avcı, Kübra Erat 3, Pelin Bilgiç 8, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 8

Litvanya: Nacickaite, Baltkojiene 3, Miskiniene 6, Petronyte 10, Meskonyte 6, Sulske 9, Grigalauskyte, Juskaite 13, Siksniute 2, Kvederaviciute 2, Labuckiene

1. Periyot: 21-17

Devre: 38-31

3. Periyot: 60-44

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'yı 74-51 yendi.

Karşılaşmaya, salonun tamamına yakınını dolduran taraftarının desteğiyle başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 13-9 önde geçti. Litvanya, Juskaite ve Meskonyte ikilisinin pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltsa da Gizem Yavuz'un basketleriyle toparlanan milliler, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta, Esra Ural Topuz'un etkili savunmasıyla Litvanyalı sporcu Petronyte'nin pota altında etkili olmasına izin vermeyen Türkiye, Ayşegül Günay Aladağ'ın skora yaptığı katkıyla 10 sayılık fark (34-24) yakaladı. Bu dakikadan sonra Juskaite ile farkı azaltmaya çalışan konuk ekip, hücum hattında üst üste hatalar yapınca Türkiye soyunma odasına 38-31 önde gitti.

Soyunma odası dönüşünde Esra'nın savunmadaki başarısını rakip pota altında da göstermesiyle oyundaki üstünlüğünü arttıran Türkiye, Cansu Köksal ile çizgi dışından basketler buldu. 18 sayılık fark (60-42) yakalayan milliler, son periyoda da 60-44 üstün girdi.

Oyundan kopan rakibi karşısında iyi oyununu sürdüren Türkiye, karşılaşmadan 74-51 galip ayrıldı.

Milliler bu sonuçla gruptaki ilk galibiyeti elde etti.

Birsel Vardarlı Demirmen için tören

Maç öncesinde, sporculuk kariyerini noktalayan Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen için tören düzenlendi.

Törende seyircileri selamlayan Birsel'e, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan tarafından, çerçevelenen 7 numaralı milli takım forması ve teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA